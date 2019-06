Световен футбол Салах поведе Египет към трета победа (видео) 01 юли 2019 | 00:44 - Обновена 0



копирано





Както и при успеха над ДР Конго в предишния кръг, освен Салах се разписа и Ахмед Елмохамади. "Фараоните" още не са допуснали гол във вратата си. На 1/8-финалите те ще се изправят срещу завършилия на трето място в група "C", "D" или "E".

Въпреки поражението, Уганда също продължава напред. Отборът зае второ място в групата и чака втория от група "С", който най-вероятно ще е или Сенегал, или Танзания.



Противно на очакванията, Уганда доминираше в първия половин час на мача, игран в Кайро. Мохамед Ел Шенауи направи важни спасявания, с които запази нулевото равенство, за да дойде 36-ата минута, когато Салах опъна мрежата от пряк свободен удар, отсъден за нарушение срещу самия него.

Egypt's goals vs. DR Congo:

Ahmed El Mohamady

Mohamed Salah



Egypt's goals vs. Uganda:

Mohamed Salah

Ahmed El Mohamady



If it ain't broke... #AFCON2019 pic.twitter.com/gPgnz0QGdV — Squawka News (@SquawkaNews) 30 юни 2019 г. В добавеното време на първата част атака на Египет по левия фланг завърши с ниско центриране, след което топката попадна в Елмохамади и той с прецизен изстрел по диагонала удви аванса на домакините.



След почивката отново Уганда имаше повече голови положения, но не успя да реализира нито едно от тях. Тимът на Себастиен Десабър събра 4 точки, а ДР Конго е трети в групата с 3 пункта и ще чака развитието на останалите двубои, за да научи дали ще се класира за директните елиминации.



УГАНДА - ЕГИПЕТ 0:2

0:1 М. Салах (36)

0:2 А. Елмохамади (45)



МИНУТА ПО МИНУТА! Звездата Мохамед Салах отново показа класата си и помогна на Египет да запише трета поредна победа на Купата на африканските нации. Домакините на турнира се наложиха с 2:0 над Уганда и финишираха на първо място в група "А" с пълен актив от 9 точки.Както и при успеха над ДР Конго в предишния кръг, освен Салах се разписа и Ахмед Елмохамади. "Фараоните" още не са допуснали гол във вратата си. На 1/8-финалите те ще се изправят срещу завършилия на трето място в група "C", "D" или "E".Въпреки поражението, Уганда също продължава напред. Отборът зае второ място в групата и чака втория от група "С", който най-вероятно ще е или Сенегал, или Танзания.Противно на очакванията, Уганда доминираше в първия половин час на мача, игран в Кайро. Мохамед Ел Шенауи направи важни спасявания, с които запази нулевото равенство, за да дойде 36-ата минута, когато Салах опъна мрежата от пряк свободен удар, отсъден за нарушение срещу самия него.В добавеното време на първата част атака на Египет по левия фланг завърши с ниско центриране, след което топката попадна в Елмохамади и той с прецизен изстрел по диагонала удви аванса на домакините.След почивката отново Уганда имаше повече голови положения, но не успя да реализира нито едно от тях. Тимът на Себастиен Десабър събра 4 точки, а ДР Конго е трети в групата с 3 пункта и ще чака развитието на останалите двубои, за да научи дали ще се класира за директните елиминации.М. Салах (36)А. Елмохамади (45) 3 кръг, неделя 30 юни Купа на Африка Уганда 0:2 краен резулат Египет титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Cairo Int'l Stadium

Съдия: Maguette N'Diaye 10 22 1 15 14 3 17 16 23 6 7 16 6 4 12 2 7 8 19 21 10 9 Ектор Купер 4-1-4-1 4-2-3-1 Титуляри Денис Онянго 18 16 Мохамед Ел Шенави Николас Уадада 14 3 Ахмед Елмохамади Хасан Васва 16 2 Baher El Mohamadi Тимъти Денис Ъуейни 3 6 Ахмед Хегази Годфрей Валусимби 15 12 Айман Ашраф Майкъл Азира 23 17 Мохамед Елнени Allan Kyambadde 21 21 Nabil Dunga Lumala Abdu 22 19 Абдала Ел Саид Калид Оучо 8 10 Мохамед Салах Farouk Miya 17 7 Махмуд Хасан Емануел Окви 7 18 Ахмед Хасан Кока Резерви Luwagga Kizito 10 9 Маруан Мосен Taddeo Lwanga 6 8 Тарек Хамед Робърт Одонгокара 1 4 Омар Габер 90' Ахмед Елмохамади излиза Омар Габер влиза Taddeo Lwanga жълт картон 88' Allan Kyambadde излиза 79' Luwagga Kizito влиза Денис Онянго излиза 72' Робърт Одонгокара влиза Калид Оучо излиза 70' Taddeo Lwanga влиза 62' Мохамед Елнени излиза Тарек Хамед влиза 61' Ахмед Елмохамади жълт картон Allan Kyambadde жълт картон 59' 45' Ахмед Елмохамади гол 36' Мохамед Салах гол 24' Ахмед Хасан Кока излиза Маруан Мосен влиза 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (36`) Мохамед Салах 0:2 (45`) Ахмед Елмохамади

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 535

1