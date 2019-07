Ман Сити се насочва към Бонучи

Защитникът на Ювентус Леонардо Бонучи е трансферна цел на Манчестър Сити. Sportitalia разкри, че мениджърът на "гражданите" Джосеп Гуардиола гледа много сериозно на възможността да привлече италианския национал. Той неведнъж е споделял, че Бонучи е сред най-добрите футболисти в света на своя пост.

Ако Юве купи Матайс де Лихт, а това изглежда повече от сигурно, титулярното място на Бонучи в италианския гранд ще се окаже застрашено. Освен това, новият треньор на "бианконерите" Маурицио Сари смята да налага Даниеле Ругани, с когото е работил заедно в Емполи.

It’s not only Paris Saint-Germain that want #Juventus defender Leonardo Bonucci, as Manchester City and New York City FC are also courting the Italy international https://t.co/TNwmrWMV4U #MLS #NYCFC #MCFC #PSG pic.twitter.com/GusxuVXbUi