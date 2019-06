Волейбол Сърбия разгроми България за край на Лигата на нациите (видео + снимки) 30 юни 2019 | 22:12 - Обновена 4



Така българските "лъвове" завършиха на 12-о място в крайното общо класиране на Лигата на нациите с 5 победи, 10 загуби и 13 точки. Сърбия, която се представяше с много променен и подмладен състав, пък приключва на 11-а позиция в подреждането с 6 победи, 9 загуби и 17 точки.

Who got it?

vs.



Tune in! https://t.co/2Kq1qLIGEI#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLMen @ossrb @BFVolley pic.twitter.com/4mQzCmwIhl — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 30, 2019 After a slow start, the Serbs seem back on track against the hosts.



Live! https://t.co/2Kq1qLIGEI#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLMen @ossrb @BFVolley pic.twitter.com/f7HEObjmpu — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 30, 2019 Here he comes again! Another MONSTER BLOCK!

vs.



https://t.co/2Kq1qLIGEI#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLMen @ossrb @BFVolley @tsetso11 pic.twitter.com/y5W9nqkgMa — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 30, 2019

Началото на първия гейм беше равностойно до 3:3, след което България поведе с 5:3 след блок-аут на Розалин Пенчев и силна контра на Цветан Соколов. Разликата леко нарасна до 7:4 след отлична блокада на Виктор Йосифов, а техническата пауза дойде при 8:5 след технично отиграване на Розалин Пенчев. "Лъвовете" запазиха преднината си до 11:8 след успешна атака на Мартин Атанасов и чудесна изява при мрежата на Цецо Соколов. Постепенно Сърбия успя да изравни при 15:15 след блокада на Сречко Лисинац и дори дръпна с 16:15 след контра блок-аут на Дражен Лубурич. Резултатът стана 18:16 след блокада на Лисинац, което накара Силвано Пранди да вземе тайм-аут. "Трикольорите" веднага изравниха при 18:18 след грешка от сервис на Марко Ивович и нова отлична блокада на Цецо Соколов. "Плавите" отново поведоха с 21:19 след атака на Неманя Петрич и второ прекъсване за Силвано Пранди. Въпреки това, Сърбия стигна до геймбол при 24:21 след атака в аут на Розалин Пенчев, след което взе частта с 25:23 след изключително и спорно разиграване и блокада на Лисинац.



В началото на втората част Сърбия дръпна с 5:3, но България веднага изравни при 5:5 след грешка от сервис на Неманя Петрич и блокада на Виктор Йосифов. Все пак, техническата пауза дойде при 8:6 за "плавите" след атака на Марко Ивович и контра на Дражен Лубурич. Последва ас на сръбския разпределител Алекса Батак и 9:6. Разликата набъбна до 13:7 след два мощни аса на Ивович и атака в аут на Мартин Атанасов. България намали до 13:10 след две грешки на сърбите и технично пускане на Атанасов, но Западните ни съседи моментално си върнаха преднината при 16:10 след три поредни грешки на "лъвовете". След това дебют за националния отбор на България направи разпределителя Чоно Пенчев и то пред пловдивската публика. Предимството на Сърбия нарасна до 19:10 след ас на Сречко Лисинац, а след това резултатът стана 22:12 след нови две директни точки от начален удар, този път на Лубурич. В крайна сметка сърбите спечелиха гейма с разгромното 25:12.



И третия гейм стартира по-добре за сърбите, които поведоха с 3:1 след нов ас на Сречко Лисинац и контра на Неманя Петрич, а след това с 6:2 след отлична изява на Петрич и атака в аут на Цецо Соколов. Първото техническо прекъсване дойде при 8:4 за Сърбия след успешна атака на Марко Ивович. Разликата набъбна до 12:5 след две поредни сръбски блокади на Лисинац и Ивович, което накара Силвано Пранди да вземе тайм-аут. Това даде ефект и "трикольорите" намалиха първо до 12:8 след две сръбски грешки и блокада на Виктор Йосифов, а след това до 13:10 след силна контра на Цецо Соколов. Играта между двата тима продължи равностойно и втората техническа пауза дойде при 16:12 за "плавите" след атака през центъра на Петър Кръсманович. Равностойната игра продължи до 20:16 за Западните ни съседи след технично пускане на Дражен Лубурич. В крайна сметка Сърбия стигна до мачбол при 24:16 след нови два аса на Ивович, след което спечели с 25:18 и 3:0 след мощна атака на Лубурич.



Най-резултатен за българския тим бе Цветан Соколов със скромните 12 точки (2 блока и 45% ефективност в атака). Розалин Пенчев пък се отчете с 9 точки (1 блок и 47% ефективност в атака).



За сърбите над всички беше Дражен Лубурич със страхотните 20 точки (2 блока, 2 аса и 64% ефективност в атака) за победата. Марко Ивович добави още 15 точки (6 аса!, 2 блока и 47% ефективност в атака) за успеха.



БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 0:3 (23:25, 12:25, 18:25)

БЪЛГАРИЯ: Георги Сеганов 1, Цветан Соколов 12, Розалин Пенчев 9, Мартин Атанасов 5, Виктор Йосифов 3, Николай Николов 2 - Теодор Салпаров-либеро (Пламен Шекерджиев, Чоно Пенчев, Радослав Парапунов 1)

Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ

СЪРБИЯ: Алекса Батак 1, Дражен Лубурич 20, Марко Ивович 15, Неманя Петрич 11, Сречко Лисинац 5, Петър Кръсманович 4 - Никола Пекович-либеро

