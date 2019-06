Тенис Иванишевич влиза в щаба на Джокович 30 юни 2019 | 17:05 0



копирано





Дългогодишният треньор на Новак Мариан Вайда продължава да работи с него. Той бе и на днешната тренировка заедно с Иванишевич. До преди няколко месеца Горан беше треньор на Милош Раонич. Преди това той работи с Марин Чилич, който с негова помощ стигна до най-големия успех в кариерата си - титлата на US Open през 2014 г. За известно време Иванишевич бе и в щаба на Томаш Бердих.



Novak Djokovic has added yet another new member to his staff, as Goran Ivanisevic will help coach the 15-time Grand Slam winner over the next two weeks at Wimbledon. pic.twitter.com/DxVlsZon6O — Tennis Photos (@tennis_photos) June 30, 2019 Горан Иванишевич вероятно ще влезе в щаба на Новак Джокович. Изненадващо днес хърватинът бе част от тренировката на световния номер 1 на "Уимбълдън". Според информации в сръбските медии партньорството ще е за предстоящия турнир, но може да се превърне и в дългосрочно. Джокович не е потвърдил информацията, но със сигурност ще обясни ситуацията утре след мача си от първия кръг срещу Филип Колшрайбер.Дългогодишният треньор на Новак Мариан Вайда продължава да работи с него. Той бе и на днешната тренировка заедно с Иванишевич. До преди няколко месеца Горан беше треньор на Милош Раонич. Преди това той работи с Марин Чилич, който с негова помощ стигна до най-големия успех в кариерата си - титлата на US Open през 2014 г. За известно време Иванишевич бе и в щаба на Томаш Бердих.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 640

1