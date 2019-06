Тенис Джокович: На тревата се чувстваш специален 30 юни 2019 | 16:35 0









"Има доста голяма разлика, сподели Джокович с усмивка. - Миналата година изпаднах от топ 20 след "Ролан Гарос". След операцията, резултатите ми не бяха постоянни. Успехът на "Уимбълдън" беше трамплин за мен, донесе ми огромно облекчение. След това всичко тръгна нагоре - спечелих Синсинати за първи път, след това US Open. Титла от Големия шлем може да промени кариерата на всеки. Дори след 15 титли от Шлема аз все още ценя много тези турнири и успех в тях е важен за цялата ми кариера, увереността и бъдещето ми."



За Новак "Уимбълдън" си остава специално място: "Тревата е най-историческата настилка, най-традиционната. Този турнир е свещен за нашия спорт. Затова тук се чувстваш специален."

Ahh we’re backkk!!! Most sacred court in the world #Wimbledon pic.twitter.com/Z9GfHM1xpx — Novak Djokovic (@DjokerNole) June 27, 2019

Сърбинът се изправя срещу Филип Колшрайбер в първия кръг и знае, че това няма да е лесно за преодоляване предизвикателство: "Колкото по-ефективен си в първата седмица, толкова по-добре. Трябва да си максимално концентриран, за да спечелиш в три сета срещу съперник като Колшрайбер, който е много добър на трева. Той ме победи по-рано тази година в Индиън Уелс".



Джокович коментира и темата с управлението на тениса, като определи сегашната структура като "недопустима". В петък Съветът на играчите на ATP имаше среща, след която четирима от членовете напуснаха. След тях бяха Джейми Мъри и бившият треньор на Григор Димитров Дани Валверду. Новак, който е председател на Съвета, сподели, че е обмислял оттегляне, тъй като ролята му пречи на тениса му.



