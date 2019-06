Винялес победи Маркес на "Асен" и дари Yamaha с първа победа за 2019

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес записа първата си победа на холандската писта "Асен" в кралския клас на мотоциклетизма, побеждавайки лидера в генералното класиране Марк Маркес. За Винялес и Yamaha това е първа победа от октомври 2018-а. Испанецът стана петият различен победител в осемте кръга от сезона в MotoGP до момента.

С втората си позиция на финала Маркес успя да увеличи преднината си в общата подредба. Трети завърши стартиралият от полпозишън Фабио Куартараро, който счупи рекорда на Маркес за най-младият пилот с два поредни подиума в MotoGP.

Дебютантът в MotoGP Куартараро стартира първи за трети път през 2019 г., докато Маркес за първи път този сезон не стартира от топ 3. Зад сателитния пилот на Yamaha потеглиха заводският пилот на японския конструктор Маверик Винялес и пилотът на Suzuki Алекс Ринс.

Съотборникът на Маркес в Honda Хорхе Лоресно пропусна състезанието заради инцидента, който претърпя в първата тренировка на холандската писта "Асен" в петък.

С невероятен старт Алекс Ринс поведе колоната след първия завой, а зад него на втората позиция излезе неговият съотборник Жоан Мир, който стартира пети.

В средата на втората обиколка обаче под напрежението Ринс не успя да вземе деветия завой и падна с мотора си, като това сложи край на надеждите му за победа в "Катедралата на скоростта".

Мир поведе за кратко, но Куартараро успя да го изпревари и излезе начело. Пилотът на Suzuki изгуби и още няколко позиции и пред него излязоха Маркес, Винялес и Дови.

В четвъртата обиколка състезанието приключи и за Валентино Роси и сателитният пилот на Honda Такааки Накагами. Доктора стартира едва 14-и след доста неуспешна квалификация и за трети пореден кръг не успя да финишира.

@ValeYellow46 is OUT of the race!



The Doctor has collided with @takanakagami30 at turn 8 and quickly checks on the Japanese rider #DutchGP

Накагами бе отведен в медицинския център с болки, а Валентино се прибра в бокса си. По-късно бе обявено, че Накагами не е получил контузия и се чувства по-добре. След инцидента на осмия завой между тях на трасето останаха едва 17 пилоти, разделени от само 2.5 секунди.

В десетата обиколка след поява на нестабилност в мотора на Куартараро Маркес успя да поведе за първи път на "Асен". Обиколка по-късно обаче французинът си върна водачеството, а Винялес се приближи до Маркес.

В 14-ата обиколка Винялес успя да изпревари Маркес и зае втора позиция, а след още едно завъртане излезе начело. Маркес също изпревари Куартараро и започна да преследва Винялес за първата позиция.

В 17-ата обиколка Винялес допусна втора грешка на първия завой на пистата и позволи на Маркес да поведе, но за само няколко завоя и отново излезе начело.

Четири обиколки преди финала разликата между Винялес и Маркес вече бе приблизително шест десети. Пилотът на Honda бе по-бърз в първия сектор на пистата, но Винялес наваксваше във втория. Куартараро забави темпото и се примири с третата си позиция в края на състезанието.

В последните три обиколки Маркес също спря да се бори за лидерството и в крайна сметка Винялес финишира с преднина от 5 сек спрямо Маркес и 10 сек спрямо Куартараро.

Зад тях финишира Андреа Довициозо, който не успя да демонстрира скоростта на Ducati този уикенд. Той бе следван от третия мотор на Yamaha с Франко Морбидели и съотборника си в Ducati Данило Петручи. Топ 10 допълниха Кал Кръчлоу със сателитна Honda, Мир, Джак Милър със сателитен Ducati и Андреа Яноне с Aprilia.

В генералното класиране Маркес увеличи аванса си и вече е с актив от 160 точки, следван от Дови със 116. Петручи напредна с една позиция в подредбата днес и зае третото място с актив от 108 точки, а Ринс - четвъртото с актив от 101. Пети е Валентино Роси със 72 точки.