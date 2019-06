Мик Шумахер изпусна на косъм подиума на "Ред Бул Ринг"

Пилотът на Према във Формула 2 Мик Шумахер изпусна подиума на косъм и финишира четвърти на австрийската писта "Ред Бул Ринг", след като стартира едва 18-и. Състезанието бе спечелено от талантът на Макларън - бразилецът Серхио Сете Камара, за когото това е първа победа в шампионата от 2017 г.

Битката за първото място бе ожесточена, а разликата във времената стана още по-минимална с появата на кола за сигурност в 20-ата от 28-те обиколки на трасето. След рестарта Камара успя да излезе начело и остави на второ място Лука Гиото. Трети финишира Ник де Врийс, който в последните две обиколки бе поставен под огромно напрежение от Мик Шумахер.

And how about this guy...



From P18 to FOURTH for @SchumacherMick! #AustrianGP #F2 pic.twitter.com/GEx6VrE8PP