Лил привлече сина на Джордж Уеа

Френският футболен вицешампион Лил привлече в състава си нападателя Тимъти Уеа от Пари Сен Жермен срещу 10 милиона евро, съобщава "Екип". 19-годишният играч, който е син на либерийската легенда Джордж Уеа, парафира контракт за следващите пет сезона.

Welcome Timothy Weah!@LOSC_EN have reached an agreement with @PSG_English for the services of the #USMNT international forward, who arrives at the @StadePM on a five-year deal! pic.twitter.com/U5UA5kSb8I