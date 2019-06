Европейски футбол Буфон пред Стоичков: Шампионската лига е стимулът, който ме поддържа жив за футбола 30 юни 2019 | 14:06 0



копирано





- Джиджи Буфон...Колко ли години минаха, откакто дебютира в Парма през…

- 1995 година.



- Да, 1995 г. Спомняш ли си добре онзи ден?

- Да, дори много добре. Спомням си също, че през онази година в отбора на Парма имаше невероятни играчи. И през онази година в отбора дойде и ти, Христо и тогава всички ние – футболисти, ръководство и тифози започнахме да мечтаем, че с теб ще успеем да завоюваме всичко.



- "Парма Кото", паста или "Пица Метро"… (смеят се)

- Да! Това са нещата, които човек може да яде в Парма! Винаги се яде това – прочутата "Пица Метро" и вареното прошуто "Парма Кото". Така е. Парма в края на краищата е известна в целия свят с тези вкусотии, но в онази епоха беше известна и с великия си футболен отбор на концерна "Пармалат". Днес "Парма Кото" си остава нещо фамозно, а пицата вече е символ на цяла Италия. Да, да - Италия наистина е прекрасна страна.





- Джиджи, вече си на 41 години. Какво следва от тук нататък? Какво чувстваш във футбола след толкова години?

- Това е хубав въпрос. Не само хубав, но и интелигентен въпрос. Виж, Христо, сигурно е, че страстта е по-малко, отколкото по времето когато бяхме момченца. Това е нормално. Но на мястото на страстта, която с времето намаляваше, дойде нещо още по-красиво – предизвикателството и желанието да се чупят рекорди и да се търси къде е лимитът на човешките възможности. Искам да показвам още добра форма и да се доказвам, да продължавам да съм топ вратар, независимо че съм на 41 години.



- Ти си един наистина весел човек за съотборниците си. Когато говориш с по-младите играчи, какво им казваш, какви напътствия им даваш? След толкова много мачове зад гърба ти и толкова много опит, тренировки и пътувания по целия свят - днес какво е първото нещо, което правиш, когато влезеш в съблекалнята?

- Първото нещо, което си помислих, когато реших окончателно да не спирам кариерата си и да дойда в Париж е, че ако ще продължавам да играя, трябва на всяка цена да запазя младежкия си дух. Защото не мога да дойда в Париж и да бъда в една съблекалня с младите момчета и да нося стар дух със себе си. Реших да направя така и отношенията ми с младите футболисти са все едно, че съм просто един от тях, още едно момче от отбора. Ясно е, че има и моменти по време на мач или във важен период от сезона, в които трябва да покажеш зрялост и отговорност повече от тях. През останалите 90 процента от времето, обаче се смеем, шегуваме се, а понякога дори се усмихвам, защото съм направил нещо глупаво или защото просто искам да ги разсмея и тях. Това според мен е единственият начин, по който човек може да бъде полезен на младите си съотборници.



Buffon: "If they made a film about your life, who would play you?"



Reus: "Denzel Washington."



Throwback to when these two legends met for a quick chat!



@pumafootball #TBT pic.twitter.com/M6wpmynsCp — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 27, 2019

- Джиджи, ти си момче, което започва да играе в големия футбол рано, едва на 16 години. Мечтите ти започват да се сбъдват. Първо Парма, после Ювентус, Пари Сен Жермен и националния отбор на Италия. Остава ли обаче голямата ти мечта за триумф в Шампионска лига вътре в теб? Все още ли искаш да го постигнеш?

- Много пъти в началото на всеки един сезон ми казват, че имам фикс идея и съм обсебен от това. А аз само трябва да съм благодарен на Шампионската лига, защото тя винаги е била тази, която ми е давала енергията, силата, желанието да влагам усърдие в тренировките и винаги да започвам сезона с една важна цел. Това е най-силният стимул, който ме поддържа жив за футбола и който ми дава толкова много енергия. Затова само мога да благодаря на Шампионската лига!



- Гол на чужд терен ви попречи да отстраните Манчестър Юнайтед в един голям сблъсък. Какви са възможностите ви занапред? Какво си говорите с момчетата в съблекалнята?

- Шампионската лига е един наистина странен турнир. В момента, когато жребият ни отреди да играем с тях, ние в ПСЖ бяхме в по-добра форма, според мен. Преценката ми беше, че имаме 80 % възможност да ги прескочим. В следващите два месеца след жребия обаче се промениха много неща. При нас се контузи Неймар, а те смениха треньора и започнаха да набират увереност и да побеждават. Възможностите общо взето се изравниха 50 на 50. Независимо от добрата им форма, все пак успяхме да завършим наравно и само правилото за гол на чужд терен им помогна да продължат напред.



Gianluigi Buffon's contract with PSG expires today, From Tuesday every day can be the good one for Buffon's official return to Turin. Who will sign a €2m/yr contract with the Italian champions! [CorSera] pic.twitter.com/54bv0aFX3h — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) June 30, 2019

- Вие бяхте първи във Франция, а те бяха на седмо или шесто място тогава.

- Да.



- При тях стана смяна на треньора, а по принцип това винаги помага на един отбор, който мисли.

- Да, почти винаги става така. Ние бяхме убедени в силите си и направихме два силни мача и всичко възможно, за да минем напред. Тук обаче трябва да кажем и за респекта и уважението към историята и легендата на един клуб като Манчестър Юнайтед, който е сред световните грандове. Битката за Шампионската лига ще продължи за мен и в новия сезон. Вече съм го решил, продължавам да съм уверен в силата си и трябва да продължа да работя. Искам да помогна моят отбор да се справя с равностойните отбори, когато шансовете за успех са 50 на 50. Вече го научих по трудния начин – в този турнир, за да стигнеш до победата, са важни всички детайли, дори и най-малките.

- Играл си с толкова много големи футболисти и в Парма, и в Ювентус, и в националния отбор на Италия. Също и в големия отбор на Пари Сен Жермен с Кавани, Ди Мария и куп млади, зрелищни играчи, някои от тях са дори и световни шампиони. Също и с Неймар... Впрочем, какво можеш да ни кажеш за Неймар? Какъв е той извън терена? Какъв е Неймар като човек?

- Той е от този тип хора, които трябва да познаваш добре, за да можеш да ги прецениш. Когато не го познаваш и го гледаш отстрани, може да ти се стори, че е момче, което страни от групата и е малко затворено към света. Когато го опознаеш добре обаче веднага разбираш, че той е едно наистина чувствително момче. И ако ти даде приятелството си, Неймар ти го дава наистина и безрезервно. За мен беше много голяма и приятна изненада, че с него наистина си допаднахме и имаме прекрасни отношения. Истински съм щастлив с това.



- Кавани?

- Матадор! Матадора е едно голово чудовище. Уникален футболист. Роден е от яростта и силата на играча, който иска винаги да вкара гол и винаги да побеждава. Извън терена обаче е много свито момче, което почти не говори. Но когато реши да заговори, кара всички да го разберат.

- Вдигал си световната купа в един велик ден за Италия и за Джиджи Буфон. Днес в "скуадрата" има много млади играчи на по 19-20 години. Ще излезе ли от тях в следващите десет години някоя голяма футболна звезда?

- Христо, ти си бил голям шампион и знаеш, че само хората, които са били на такова високо ниво могат да забележат разликата между една голяма надежда, която ще си остане само такава и човек, който ще се превърне в топ шампион в бъдещето. Килиън Мбапе например има качествата да стъпи на върха с бързината си, с добрата си техника и дори с играта си с глава. Той ще стане шампион на световно ниво, но сега е само на 19 години. Това че все още е толкова млад, означава само едно. Ако е наистина интелигентен и запази волята си да подобрява всички аспекти на играта си и запази желанието си за работа, мисля че ще направи една наистина уникална кариера. Ако обаче спре да мисли изцяло за футбола и започне да се подлъгва по нещата, които се въртят около него и не влага усилия в тренировките, рискува да направи кариера на добър играч, който така и не е успял да стигне до топ нивото. Познавайки го и познавайки начина, по който се раздава на всяка тренировка, мисля че Килиън ще направи една наистина велика кариера.



- Мислил ли си някога, все пак си на 41 години, да завършиш кариерата си в Майджър лигата в САЩ?

- Не. Никога не съм мислил за това. Защото не е добре да се мисли толкова за... далечното бъдеще. Такива мисли ме натъжават. Концентрирал съм се максимално в мисли за настоящето. В днешния ден и най-много... още един ден напред. Не искам да отивам толкова много напред. Човек съм и съм мъж, който обича да опитва нещата от живота. Например нещата, които изживявах в Париж са прекрасни от футболна и от човешка гледна точка. Запознаването с нови хора, създаването на нови приятелства, ученето на нов език или дори само да живееш в нов град като Париж... Всичко това са изживявания, които ме правят по-добър човек. Затова, ако в бъдеще ми направят предложение от Мейджър лигата, винаги ще го изслушам и обмисля. Не знам дали ще приема, но със сигурност ще го обмисля.

- И то след 900 мача в кариерата си?

- Повече са, Христо! Може и повече от 1100 да са. (Смее се) Ако включим и тези с националния отбор.



- От тях 100 мача е изиграло момчето, което познавах в Парма... След толкова много срещи можеш ли да изброиш пет от тях, които никога няма да забравиш?

- Първият си го гледал и ти. Онзи – еврошампионът Милан срещу Парма - 0:0. Беше двубой, който никога няма да забравя. В него се криеше моята първа възможност да стана известен във футболния свят. Затова може би това е и най-важният за мен мач в моята кариера. Втората среща е дебютната ми за националния отбор, но не толкова защото беше дебют, а защото се оказа много важен сблъсък. Беше плейоф, за да отидем на световно първенство. Беше наистина важно да победим, а аз бях само на 19 години. Третият важен мач, който си спомням с голяма любов е победата в тогавашната Купа на УЕФА в Москва срещу Олимпик (Марсилия). След това идват всичките три финала и полуфиналите на Шампионската лига с Юве, които също са незабравими. И разбира се, полуфиналът на световното първенство Германия – Италия в Дортмунд. Наистина невероятен мач. Такива силни емоции, като тези в този двубой съм изпитвал много малко пъти на футболния терен.



- Аз си спомням един друг мач.

- Кой?



- Когато стана световен шампион.

- Е, да, финалът. (смее се) Наистина е така. Финал беше и имаше много емоции. Но полуфиналът с Германия и то в Дортмунд ми донесе много по-големи емоции. Беше наистина уникално!



- Сеньор Джиджи Буфон. Благодаря!

- Аз благодаря. Беше истинско удоволствие! Чрез предаването "Код Спорт" по ТВ+ Христо Стоичков подари на българските зрители интервю с великия вратар Джанлуиджи Буфон. Италианецът попада в един Идеален отбор, в който… никой не иска да бъде. Той е сред най-великите във футбола, които обаче не са успели да спечелят Шампионската лига. И без да е ликувал с трофея в най-престижния турнир обаче трудно може да се намери фен по света, който да не е възкликвал при изявите му на терена. Буфон беше и един от най-важните герои на Италия при спечелената четвърта световна титла от мондиала в Германия през 2006 г. След 17 години в Ювентус той избра да изиграе последна главна роля в Пари Сен Жермен. Но Шампионската лига пак остана мираж и явно заради това той ще продължи лова за нея. Сега очакваме решението къде ще играе Буфон през новия сезон.- 1995 година.- Да, дори много добре. Спомням си също, че през онази година в отбора на Парма имаше невероятни играчи. И през онази година в отбора дойде и ти, Христо и тогава всички ние – футболисти, ръководство и тифози започнахме да мечтаем, че с теб ще успеем да завоюваме всичко.- Да! Това са нещата, които човек може да яде в Парма! Винаги се яде това – прочутата "Пица Метро" и вареното прошуто "Парма Кото". Така е. Парма в края на краищата е известна в целия свят с тези вкусотии, но в онази епоха беше известна и с великия си футболен отбор на концерна "Пармалат". Днес "Парма Кото" си остава нещо фамозно, а пицата вече е символ на цяла Италия. Да, да - Италия наистина е прекрасна страна.- Това е хубав въпрос. Не само хубав, но и интелигентен въпрос. Виж, Христо, сигурно е, че страстта е по-малко, отколкото по времето когато бяхме момченца. Това е нормално. Но на мястото на страстта, която с времето намаляваше, дойде нещо още по-красиво – предизвикателството и желанието да се чупят рекорди и да се търси къде е лимитът на човешките възможности. Искам да показвам още добра форма и да се доказвам, да продължавам да съм топ вратар, независимо че съм на 41 години.- Първото нещо, което си помислих, когато реших окончателно да не спирам кариерата си и да дойда в Париж е, че ако ще продължавам да играя, трябва на всяка цена да запазя младежкия си дух. Защото не мога да дойда в Париж и да бъда в една съблекалня с младите момчета и да нося стар дух със себе си. Реших да направя така и отношенията ми с младите футболисти са все едно, че съм просто един от тях, още едно момче от отбора. Ясно е, че има и моменти по време на мач или във важен период от сезона, в които трябва да покажеш зрялост и отговорност повече от тях. През останалите 90 процента от времето, обаче се смеем, шегуваме се, а понякога дори се усмихвам, защото съм направил нещо глупаво или защото просто искам да ги разсмея и тях. Това според мен е единственият начин, по който човек може да бъде полезен на младите си съотборници.- Много пъти в началото на всеки един сезон ми казват, че имам фикс идея и съм обсебен от това. А аз само трябва да съм благодарен на Шампионската лига, защото тя винаги е била тази, която ми е давала енергията, силата, желанието да влагам усърдие в тренировките и винаги да започвам сезона с една важна цел. Това е най-силният стимул, който ме поддържа жив за футбола и който ми дава толкова много енергия. Затова само мога да благодаря на Шампионската лига!- Шампионската лига е един наистина странен турнир. В момента, когато жребият ни отреди да играем с тях, ние в ПСЖ бяхме в по-добра форма, според мен. Преценката ми беше, че имаме 80 % възможност да ги прескочим. В следващите два месеца след жребия обаче се промениха много неща. При нас се контузи Неймар, а те смениха треньора и започнаха да набират увереност и да побеждават. Възможностите общо взето се изравниха 50 на 50. Независимо от добрата им форма, все пак успяхме да завършим наравно и само правилото за гол на чужд терен им помогна да продължат напред.- Да.- Той е от този тип хора, които трябва да познаваш добре, за да можеш да ги прецениш. Когато не го познаваш и го гледаш отстрани, може да ти се стори, че е момче, което страни от групата и е малко затворено към света. Когато го опознаеш добре обаче веднага разбираш, че той е едно наистина чувствително момче. И ако ти даде приятелството си, Неймар ти го дава наистина и безрезервно. За мен беше много голяма и приятна изненада, че с него наистина си допаднахме и имаме прекрасни отношения. Истински съм щастлив с това.- Христо, ти си бил голям шампион и знаеш, че само хората, които са били на такова високо ниво могат да забележат разликата между една голяма надежда, която ще си остане само такава и човек, който ще се превърне в топ шампион в бъдещето. Килиън Мбапе например има качествата да стъпи на върха с бързината си, с добрата си техника и дори с играта си с глава. Той ще стане шампион на световно ниво, но сега е само на 19 години. Това че все още е толкова млад, означава само едно. Ако е наистина интелигентен и запази волята си да подобрява всички аспекти на играта си и запази желанието си за работа, мисля че ще направи една наистина уникална кариера. Ако обаче спре да мисли изцяло за футбола и започне да се подлъгва по нещата, които се въртят около него и не влага усилия в тренировките, рискува да направи кариера на добър играч, който така и не е успял да стигне до топ нивото. Познавайки го и познавайки начина, по който се раздава на всяка тренировка, мисля че Килиън ще направи една наистина велика кариера.- Повече са, Христо! Може и повече от 1100 да са. (Смее се) Ако включим и тези с националния отбор.- Първият си го гледал и ти. Онзи – еврошампионът Милан срещу Парма - 0:0. Беше двубой, който никога няма да забравя. В него се криеше моята първа възможност да стана известен във футболния свят. Затова може би това е и най-важният за мен мач в моята кариера. Втората среща е дебютната ми за националния отбор, но не толкова защото беше дебют, а защото се оказа много важен сблъсък. Беше плейоф, за да отидем на световно първенство. Беше наистина важно да победим, а аз бях само на 19 години. Третият важен мач, който си спомням с голяма любов е победата в тогавашната Купа на УЕФА в Москва срещу Олимпик (Марсилия). След това идват всичките три финала и полуфиналите на Шампионската лига с Юве, които също са незабравими. И разбира се, полуфиналът на световното първенство Германия – Италия в Дортмунд. Наистина невероятен мач. Такива силни емоции, като тези в този двубой съм изпитвал много малко пъти на футболния терен.- Кой?- Е, да, финалът. (смее се) Наистина е така. Финал беше и имаше много емоции. Но полуфиналът с Германия и то в Дортмунд ми донесе много по-големи емоции. Беше наистина уникално!- Аз благодаря. Беше истинско удоволствие!

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1350 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1