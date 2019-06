Питсбърг се раздели с ветерана Фил Кесел

След месеци спекулации Питсбърг все пак се раздели с ветерана Фил Кесел, изпращайки нападателя в Аризона заедно със защитника Дейн Бъркс и избор в четвъртия рунд на драфта през 2021-а година. В замяна на това Пенс получиха нападателя Алекс Галченюк и защитника Пиер-Оливие Джоузеф.

TRADE ALERT: #Coyotes have acquired Phil Kessel, Dane Birks and a 2021 fourth round draft choice from the Pittsburgh Penguins in exchange for Alex Galchenyuk and Pierre-Olivier Joseph.



Details: https://t.co/xZ5Id8hxGP pic.twitter.com/Wvsyqfgtdp