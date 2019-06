Стойността на Ман Юнайтед е паднала с над милиард

Стойността на английския футболен гранд Манчестър Юнайтед на Нюйоркската бондова борса е паднала с над 1,2 милиарда лири след колебливия последен сезон на отбора, пише "Мирър".

През авугст миналата година акциите на клуба от "Олд Трафорд" се търгуваха за 21.82 лири, а на последната сесия ценните книжа струваха по едва 14.24 лири. Това означава, че стойността на Манчестър Юнайтед е паднала от 3,51 милиарда лири на около 2,25 милиарда лири.

