Кемба Уолкър напуска Шарлът в посока Бостън

Кемба Уолкър е уведомил ръководството на Шарлът Хорнетс, че ще играе в Бостън Селтикс през следващия сезон на НБА, съобщава Асосиейтед прес, позовавайки се на анонимен източник.

BREAKING: Kemba Walker will sign a 4-year, $141M max contract with the Boston Celtics. pic.twitter.com/i9JNvyZIky