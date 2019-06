Роси не може да обясни слабото си представяне в Холандия (видео)

Пилотът на Yamaha Валентино Роси не бе способен да обясни слабото си представяне в съботните тренировки и квалификацията на холандската писта "Асен". Доктора заяви, че не се е чувствал достатъчно комфортно на мотора си и вследствие на това ще му се наложи да стартира едва 14-и на днешната Гран При на Холандия в MotoGP, което е най-неуспешната му квалификация на "Асен" от 2006 година. За сравнение неговият съотборник Маверик Винялес ще потегли втори, а сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро спечели полпозишън.

"Маверик и Куартараро са много силни този уикенд. Те са способни да бъдат много бързи, а аз и Франко Морбидели от друга страна имаме проблеми. Не се чувствал комфортно, не бях достатъчно бърз и това направи ситуацията по-сложна. В загрявката ще се опитаме да разберем как да подобрим скоростта си. Честно казано, не знам как се стигна дотук", коментира Валентино. "По време на квалификацията температурата беше много висока, изгубих сцепление и представянето ми се влоши. Ще бъде трудно състезание, защото стартирам доста назад, а скоростта ми не е фантастична".

