"Японския Меси" тръгна към Реал (Мадрид)

Популярният с прозвището “Японския Меси” 18-годишен футболист Такефусо Кубо изигра последния си мач за настоящия си тим ФК Токио преди да се присъедини към младежкия отбор на Реал (Мадрид).

След успеха срещу Йокохама с 4:2, феновете и съотборниците на Кубо му устроиха изпращане като на шампион. Младежът получава прозвището "Меси" заради невисокия си ръст и уменията с топката.

Takefusa Kubo gets his FC Tokyo send-off before joining Real Madrid’s Castilla under Raul. [@brfootball] pic.twitter.com/pZ4ySIMIOQ