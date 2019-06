Нгану прегази и Жуниор дос Сантос! Нокаутира го за 71 секунди (видео)

Франсис Нгану – Хищника продължи с чудовищните победи в тежката категория на UFC. Той прегази втори пореден бивш шампион на организацията при това по впечатляващ начин. Камерунецът нокаутира Жуниор дос Сантос само за 71 секунди в основния мач на галавечерта в Минеаполис.

Нгану започна изненадващо мача с лоукикове. Дос Сантос отвърна със същата техника, която дори събори за кратко на земята неговия съперник. Бразилецът допусна груба грешка, след като не уцели с мощно кроше. Нгану веднага контрира и стовари три поредни попадения, които свалиха на земята Дос Сантос.

OH. MY. WORD!!!!



It should be illegal for someone to have that much power!! #UFCMinneaopolis