Швеция изхвърли Германия от световното за жени

Отборът на Швеция се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол за жени, след като сензационно отстрани Германия с 2:1 тази вечер.

Така шведките достигнаха до тази фаза от надпреварата за четвърти път в историята след 1991, 2003 и 2011 година. Нещо повече - достигането до полуфиналите осигури и квота олимпийските игри в Токио през 2020 година.

Sweden just snapped an 11-game winless run against Germany at major tournaments. pic.twitter.com/CBcYZa6oDP