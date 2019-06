България - Иран 0:0! Следете мача ТУК!!!

It’s almost time for Bulgaria and Iran to enter the stage in Plovdiv! First serve scheduled for 17:40 GMT



Watch live: https://t.co/KO2zm1SGGS

Match Centre: https://t.co/gvtcHk1wsk#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLMen @BFVolley @IRIVF pic.twitter.com/VF2xWHvfS7