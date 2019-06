Холандия се справи с Италия на четвъртфиналите на Световното по футбол за жени

Вивиан Миедема и Стефани ван дер Грахт се разписаха през второто полувреме и Холандия победи с 2:0 Италия в мач от четвъртфиналите на Световното първенство по футбол за жени.

DUTCH DELIGHT!



The Netherlands blank Italy and advance to their first-ever #FIFAWWC semifinals. pic.twitter.com/eQI9twNtmg