Тайлър Фриц триумфира в Ийстбърн

Срещата продължи само час и две минути, а 21-годишният Фриц спечели по веднъж подаването на съперника си и в двата сета, което му бе достатъчно за крайния успех. Интересното е, че Фриц реализираше пробиви още в първите сервис геймове на Куери в срещата.



First ATP title!



Taylor Fritz wins Eastbourne tournament beating fellow American Sam Querrey 6-3 6-4 pic.twitter.com/XOSr8FyH0u — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 29, 2019

За победата си в турнира Фриц ще вземе 118 хиляди долара от наградния фонд и от понеделник за първи път ще влезе в топ 40 на ранглистата при мъжете.

