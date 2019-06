Плишкова се разправи с Кербер на финала в Ийстборн

And that’s a wrap on the #NatureValleyInternational final!



“I had a great week here, I really enjoy my stay every year.”#NatureValleyInternational runner-up @AngeliqueKerber reflects on another excellent Eastbourne campaign. pic.twitter.com/dW6ciHyMOf — WTA (@WTA) June 29, 2019

За чехкинята това е 14-а титла в кариерата й и трета за сезона. Плишкова записа днес 5-а победа срещу германката, която пък остава със 7 успеха срещу чехкинята.

“I was fighting a lot and I think Angie is one of the best grass court players.”@KaPliskova credits her formidable opponent after a triumphant #NatureValleyInternational performance. pic.twitter.com/V6aUD7mGUg — WTA (@WTA) June 29, 2019

Чехкинята Каролина Плишкова спечели за втори път след 2017 година титлата от турнира по тенис на трева в Ийстборн. На финала тя победи с 6:1, 6:4 германката Анжелик Кербер в мач, който продължи само 73 минути. За поставената под №4 и участвала с “уайлд кард” Кербер това е втора загуба на финал в Ийстборн след поражението й от американката Мадисън Кийс през 2014 година.Поставената под №2 Плишкова започна отлично срещата, печелейки първите 4 гейма, което й подсигури спечелването на първия сет след точно половин час игра. Още в първия гейм на втория сет чехкинята направи нов пробив, който бе се оказа и единствен в частта.С успеха Плишкова затвърди отличната си форма преди започващия в понеделник трети турнир от "Големия шлем" - "Уимбълдън". Чехкинята спечели всичките си срещи в Ийстборн, без да загуби сет.