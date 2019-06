Куартараро с нов рекорд и трети полпозишън в MotoGP, Роси едва 14-и на "Асен"

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро спечели трети полпозишън в дебютния си сезон в MotoGP с рекордно бърза обиколка на холандската писта "Асен". Французинът стана и най-младият пилот с два поредни полпозишъна, като утре има възможност да стане и най-младият пилот с два поредни подиума в историята на кралския клас на шампионата.

