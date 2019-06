Борна Чорич се отказа от "Уимбълдън"

14-ият в света Борна Чорич се отказа от участие на започващия на 1 юли “Уимбълдън”. 22-годишният хърватин не е напълно възстановен от травма в гърба и и ще пропусне турнира от “Големия шлем” в Лондон, въпреки че бе включен в основната схема и трябваше да играе в първия кръг с Аляж Бедене.

Wimbledon update:

OUT: Coric

IN: Schnur (LL, will play against Baghdatis)

Next LL: Rosol



Berrettini moves into Coric's spot and will play against Bedene.

Struff moves into Berrettini's spot and will face Albot.