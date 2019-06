Моторни спортове Куартараро с рекорд в третата MotoGP тренировка на "Асен", Роси - 14-и 29 юни 2019 | 12:42 0



Дебютантът в MotoGP този сезон Фабио Куартараро продължава с отличното си представяне и в Холандия. Сателитният пилот на Yamaha оглави третата свободна тренировка на "Асен", поставяйки нов рекорд на пистата. В същото време заводският пилот на Yamaha Валентино Роси остана на 14-а позиция, след като последната му обиколка, която му отреди пета позиция, бе анулирана заради излизане извън очертанията на пистата. Така Доктора ще трябва да премине през Q1 в търсене на полпозишън. Safety secured for @ValeYellow46?



The Doctor climbs to fifth with less than a minute to go! #DutchGP pic.twitter.com/w6W3dsXepR — MotoGP™ (@MotoGP) June 29, 2019 Съотборникът на Роси Маверик Винялес и Куартараро си разменяха първата позиция в началото на тренировката. За по-голямата част от сесията само шепа пилоти успяха да подобрят петъчните си времена, като атаките на първото място започнаха в последните десетина минути. The battle continues! @mvkoficial12 and @FabioQ20 remain the men to beat at Assen! #DutchGP pic.twitter.com/b4RVkuaeRC — MotoGP™ (@MotoGP) June 29, 2019 Девет минути преди финала пилотът на Ducati Данило Петручи записа впечатляваща обиколка и излезе на първа позиция, но французинът успя да подобри постижението му и го остави втори. Лидерът в генералното класиране Марк Маркес зае трето място, следван от сателитния пилот на Honda Такааки Накагами. Винялес приключи тренировката на пето място. NEW all-time lap record for @FabioQ20!



The sensational rookie sets the fastest ever two-wheeled lap of Assen to top FP3! #DutchGP pic.twitter.com/1tC8ofhxRZ — MotoGP™ (@MotoGP) June 29, 2019 Франко Морбидели с втората сателитна Yamaha, Джак Милър със сателитния мотор на Ducati, Андреа Довициозо с още един Ducati, Кал Кръчлоу със сателитна Honda и Жоан Мир със Suzuki допълниха топ 10 и ще стартират директно в квалификацията, отреждаща полпозишъна. Роси ще трябва да се бори с победителя от САЩ със Suzuki Алекс Ринс и дуото на Aprilia Андреа Яноне и Алейш Еспергаро за двете места, които водят към Q1.

