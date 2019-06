НБА Дарън Колисън сложи край на кариерата си 29 юни 2019 | 10:58 0



“Животът ми винаги е бил баскетбол, още откакто бях малко дете. Не бих си представил нещо друго, което би ми доставило толкова радост, колкото любимата игра. Още я обичам, но знам, че има по-важни неща - семейството и вярата ми. Аз съм Свидетел на Йехова и вярата означава всичко за мен”, заяви вече бившият играч пред The Undefeated.

Darren Collison announced his retirement on @TheUndefeated tonight, here is one of his best plays from last season pic.twitter.com/q3drqyISKd — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 29, 2019

“В този ред на мисли - взех решението да се оттегля от НБА”, добавя още Колисън, който има 708 мача в редовния сезон на Лигата със средни показатели от 12.5 точки, 5.0 асистенции, 2.7 борби и 1.2 отнети топки.



Колисън има и пет участия в плейофите - четири с Индиана и едно с Ел Ей Клипърс, а в общо 36 мача в елиминационната фаза на сезона постига по 9.2 точки, 3.3 асистенции и 2.1 борби.



