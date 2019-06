Моторни спортове Хорхе Лоренсо пропуска и ГП на Германия в MotoGP 29 юни 2019 | 10:57 - Обновена 0



Пилотът на Honda Хорхе Лоренсо може да отсъства около месец след тежкото си падане на холандската писта "Асен" във вчерашната първа тренировка там. Шефът на отбора Алберто Пуч разкри новината и добави, че Лоренсо ще пропусне и следващия кръг в MotoGP в Германия. Лоренсо бе приет в болница след инцидента и бе диагностициран с фрактура на прешлен. Испанецът вече бе получил болки в гърба си преди две седмици, когато претърпя инцидент в сезонния тест в Барселона. Очаква се трикратният MotoGP шампион да се върне на пистата в Чехия в началото на август, след лятната пауза в шампионата. Jorge Lorenzo will miss Sunday's #MotoGP Dutch TT at Assen after fracturing his back in an FP1 crashhttps://t.co/MvGZaHQE51 — Autosport (@autosport) June 28, 2019 "Лоренсо имаше инцидент и в Барселона миналата седмица и още тогава изпитваше силни болки точно на същото място, на което и сега. Болките му се усилиха след инцидента на "Асен". В медицинския център на пистата направиха снимка, която изглеждаше нормално, но решихме да го транспортираме до болница, където да направят по-прецизен преглед. Там намериха фрактура на прешлен, но за щастие докторът бе категоричен, че тази част е доста предпазена и по никакъв начин нервът не е увреден", разкри Пуч. Лоренсо няма да бъде заместван за остатъка от уикенда в Холандия, но за Германия отборът вероятно ще се погрижи за заместник. Video Jorge Lorenzo crashing in FP1! #DutchGP #MotoGP pic.twitter.com/mw5iwYLScX — Sophia (@sophia_wrc) June 28, 2019 Според Пуч причината за катастрофата е ясна - влизане с прекалено висока скорост в седмия завой.

