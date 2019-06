НБА ЛеБрон и Дейвис ще убеждават Ленърд за Лейкърс 29 юни 2019 | 10:32 0



копирано





Кампанията за привличането на Ленърд в редиците на 16-кратните шампиони на НБА вече върви с пълна сила. На няколко места в калифорнийския град се появиха огромни реклами, призоваващи Кауай да избере именно златисто-лилавия екип, като на въпросните билбордове са изобразени той, Джеймс и Дейвис.

Billboards to recruit #KawhiLeonard to the #Lakers have gone up. pic.twitter.com/tpwOONsvPs — AM 570 LA Sports (@AM570LASports) June 28, 2019

Кауай ще бъде неограничен свободен агент, след като не активира опцията за удължаване на договора си с Раптърс за още година. Ако това се беше случило, той щеше да си гарантира заплата от $21.3 милиона.



Лейкърс разполагат с $32 милиона за заплати. Кауай Ленърд ще изслуша офертите на двата отбора от Лос Анджелис - Лейкърс и Клипърс, както и на Торонто, но при срещата с “езерняците” ще има допълнителна мотивация. Според The Athletic в убеждаването на MVP на тазгодишните финали ще се включат и двете суперзвезди на отбора - ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис.Кампанията за привличането на Ленърд в редиците на 16-кратните шампиони на НБА вече върви с пълна сила. На няколко места в калифорнийския град се появиха огромни реклами, призоваващи Кауай да избере именно златисто-лилавия екип, като на въпросните билбордове са изобразени той, Джеймс и Дейвис.Кауай ще бъде неограничен свободен агент, след като не активира опцията за удължаване на договора си с Раптърс за още година. Ако това се беше случило, той щеше да си гарантира заплата от $21.3 милиона.Лейкърс разполагат с $32 милиона за заплати.

Още по темата

0



копирано

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2608 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2