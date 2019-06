Рабио се разбра с Ювентус

View this post on Instagram

Rabiot to Juventus, here we go! - Juventus sport director Fabio Paratici has been today in Paris to meet Rabiot and his mom-agent Veroniqué - The agreement is ready for his contract as a free agent. Rabiot will join Juventus - He’s going to sign for 4 years, Juve are going to finalize and make it official on next days #Juventus #Rabiot #transfers #AdrienRabiot #PSG La Juve ha preso Rabiot: blitz di Paratici - Il ds bianconero è volato a Parigi in queste ore per incontrare Adrien Rabiot e la mamma-manager Veroniqué - L’accordo è pronto e Rabiot vuole la Juventus, Paratici è stato in Francia per la firma - Contratto di 4 anni e presto l’ufficialità @skysport #calciomercato #Juve #Paris

