Майк Тайсън предизвика огромен скандал в Полша

Легендата на професионалния бокс Майк Тайсън предизвика пореден скандал. Този път със свое изказване в Полша. Американецът беше част от рекламна кампания на енергийна напитка и посети няколко исторически обекта. По време на пресконференция журналистите провокираха Железния. Те го попитаха дали използването на исторически трагедии за комерсиални цели е правилно. Това разпали гнева на Тайсън.

Having good time in Poland. I did Good Morning TNV...