България с Иран и Италия на световното за юноши до 19 години

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Волейбол
Националният волейболен отбор на България за юноши до 19 години попаднаха в Група В на световното първенство в тази възраст, което ще се проведе от 21-и до 30-и август в Тунис. Младите "лъвчета" ще бъдат в групата заедно с отборите на действащия шампион Иран, Италия, Чехия и Колумбия.
В момента националният отбор на България, който е воден от Пламен Христов, води подготовка в София за предстотящото си участие на Европейския младежки олимпийски фестивал от 21-и до 27-и юли в Баку (Азербайджан).
Разширен състав на националния отбор на България за юноши до 19 години:
Разпределители:
Любослав Телкийски - Пирин (Разлог)
Желязко Апостолов - Виктория Волей (Пловдив)
Божидар Георгиев - Виктория Волей (Пловдив)
Диагонали:
Мартин Юруков - Пирин (Разлог)
Денис Карягин - Нефтохимик 2010 (Бургас)
Посрещачи:
Петър Петров - Пирин (Разлог)
Руси Желев - Берое (Стара Загора)
Самуил Вълчинов - Левски
Центрове:
Мирослав Димитров - Пирин (Разлог)
Николай Захариев - Славия
Андрей Христов - ЦСКА
Теодор Йорданов - Добруджа 07 (Добрич)
Либера:
Симеон Добрев - Дунав (Русе)
Дамян Колев - Добруджа 07 (Добрич)
Самуил Василев - Добруджа 07 (Добрич)
Жребий за групите на Световното първенство за юноши до 19 години в Тунис:
Група А: Тунис, Бразилия, Куба, Тайван, Беларус
Група В: Иран, Чехия, Италия, Колумбия, БЪЛГАРИЯ
Група С: Япония, Египет, Аржентина, Германия, Мексико
Група D: Русия, Република Корея, САЩ, Нигерия, Доминиканска република
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