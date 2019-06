България обърна САЩ насред Пловдив (видео + галерия)

Бенджамин Патч изведе САЩ напред с 18:13. Атака на Тейлър Ейвърил и 20:15 за американците. Георги Сеганов вдигна великолепно с една ръка на Виктор Йосифов и 16:19. Ас на Виктор Йосифов доведе до 18:20. Роб Нилсън взе прекъсване за “янките”. САЩ стигна до геймбол при 24:20. Томас Джаешке донесе успеха на американците в първата част с 25:21.

USA takes 1st set against Bulgaria 25-21!

Great start for Bulgaria putting pressure against USA!

And Bulgaria have answered! Taking the 2nd set against USA 25-19! Now at 1-1.

Who do you think will win this match???