Даниел Илиев вече е в Манчестър, показа топ форма на кантара (видео)

Българската кикбокс звезда Даниел Илиев премина успешно кантара преди официалната защита на Европейския си пояс на на KGP (б.р. – Кickboxing Grand Prix). Това ще стане на професионална гала вечер в Манчестър утре, 29-ти юни, като в главната среща родният боец ще се изправи срещу един от най-добрите британски кикбоксьори за всички времена – Кевин Уорд. Илиев показа, че се намира в топ форма, като закова кантара на 82 килограма. Неговият опонент е по-тежък с 200 грама и е по-висок с 6 сантиметра (196 см). Срещата официално е от категория до 82,5 кг., стил К1. View this post on Instagram The champ is here!#wartime A post shared by Dani.Iliev (@danii.iliev) on Jun 28, 2019 at 7:03am PDT Двамата си размениха няколко закани по време на претеглянето, като българинът каза на своя противник: „Ще те ударя наистина тежко!“. Илиев е известен като боец с тежки нокаути, а активът му към момента е 15 победи и 2 загуби. Кевин Уорд се очертава най-сериозното предизвикателство пред Даниел Илиев до този момент в кариерата му. Британецът е петкратен световен шампион и то на пет различни организации. 196-сантиметровият боец на клуб „Elite Gym“ от Саутпорт, Англия, има впечатляваща визитка – общо 53 срещи, а активът му 42-10-1, 13 КО. Мачът за титлата е гвоздеят на гала вечерта в Манчестър и се очаква да започне около 23-23:30 ч. българско време. Бойната карта, в която е поставена битката, е една от най-добре правените в Англия от много време насам и включва общо 21 двубоя. Сред ВИП гостите е и един от най-добрите муай тай боеци в света Сами Сана (134-9-1), който наскоро постигна победа над легендата Йодсанклай (202-72-4) в Кикбокс Гран При надпреварата на азиатската бойна верига ONE Championship. Boec.BG. 0



