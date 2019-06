Тенис Григор не даде сет на Краинович в демонстративен мач преди "Уимбълдън" 28 юни 2019 | 18:24 - Обновена 0



Димитров, който към момента е №48 в ранглистата на ATP, започна срещата отлично и поведе с 5:1 в първия сет. Сърбинът успя да спечели следващите два гейма, но Григор не допусна нещо повече и затвори сета при 6:3, за да поведе с 1-0.

Some serious talent in @GrigorDimitrov player box..we spy @AndreAgassi and Radek Stepanek at #TheBoodles pic.twitter.com/Mfh2uMF8qJ — The Boodles (@TheBoodles) June 28, 2019

Първата ракета на България Григор Димитров спечели в два сета демонстративния си двубой срещу Филип Крайнович (Сърбия). В мач от турнира The Boodles Гришо сломи съперника си за малко повече от час след 6:3, 7:6 (2).

