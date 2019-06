Моторни спортове Винялес най-бърз във втората MotoGP тренировка на "Асен" 28 юни 2019 | 16:31 0



@mvkoficial12 gets the better of @FabioQ20 this time!



The two dominant riders of the day swap places with the @YamahaMotoGP man topping FP2! #DutchGP pic.twitter.com/NIGx1tANCg — MotoGP™ (@MotoGP) June 28, 2019 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес записа най-бърза обиколка във втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Холандия. Времето му от 1:32.638 мин бе на само 0.011 сек от рекорда на пистата "Асен", поставен от Валентино Роси през 2015 година. На 18 стотни зад Винялес се нареди и още една Yamaha – тази на сателитния пилот Фабио Куартараро, който оглави първата свободна тренировка на "Асен". Следващите две места бяха заети от дуото на Ducati Данило Петручи и Андреа Довициозо. Много добри времена записаха и Алекс Ринс със Suzuki и Андреа Яноне с Aprilia, следвани от лидера в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес с Honda. A close look at @Rins42, @Petrux9 and @ValeYellow46 through the final chicane!



Getting this corner right could make or break their weekend! #DutchGP pic.twitter.com/WS55r6nJmt — MotoGP™ (@MotoGP) June 28, 2019 Дови бе начело на тренировката пет минути преди финала, когато останалите пилоти сложиха нови гуми. С последната си атака Винялес подобри два пъти времето си. В последните минути прогрес успя да осъществи и Валентино Роси, който се добра до деветата позиция. Пилотът на КТМ Йоан Зарко пък претърпя падане на седмия завой, където по-рано в първата тренировка падна и съотборникът на Маркес в Honda Хорхе Лоренсо. Испанецът не взе участие във втората тренировка и ще пропусне остатъка от уикенда в Холандия. Turn 7 now catches out @JohannZarco1!



The KTM rider is quickly on his feet after this crash! #DutchGP pic.twitter.com/Szi0JBMTnP — MotoGP™ (@MotoGP) June 28, 2019

