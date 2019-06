Тенис 15-годишна американка пренаписа историята на “Уимбълдън” 28 юни 2019 | 15:22 - Обновена 0



Замещата 301-во място в световната ранглиста Гауф получи "уайлдкард" за пресявките, в последния кръг на които победи №129 Греет Минен от Белгия с 6:1, 6:1. Интересното е, че в нощта преди мача американката е била на изпит в училището си във Флорида.



Гауф ще бъде първата 15-годишна в основната схема от британката Лаура Робсън през 2009 г.

"Знаех, че съм аутсайдер. Просто се наслаждавах. Наистина нямах никакви очаквания", каза Гауф след победата си. Тя сподели, че се е вдъхновила да играе тенис от сънародничката си Серина Уилямс.



“Серина е причината да играя тенис. очевидно е, че не ми пука с кого ще играя. Просто съм щастлива да съм в жребия, но ще се радвам да споделя корта със Серина. Ако играя с една от сестрите Уилямс - това ще е сбъдната мечта за мен”, каза Гауф след класирането си за основната схема.



Тегленият днес жребий действително отреди Уилямс за съперничка на младата американка. Но си направи малка шега… Защото Гауф ще играе не със своята любимка, а с по-голямата й сестра Винъс. 39-годишната ветеранка е петкратна шампионка на “свещената трева”. Тя печели титлата през 2000, 2001, 2005, 2007 и 2008 година. Винъс има и още четири финала в Лондон, последният от които бе през 2016 година.

Serena Williams will face Giulia Gatto-Monticone in the first round



World No 1 Ashleigh Barty will start her tournament against Saisai Zheng



Двубоят между Винъс и Кори на "Уимбълдън" ще бъде петият с най-голяма възрастова разлика между две състезателки в историята на "Големия шлем". А именно над 23 години. Това със сигурност ще бъде невероятен мач!

