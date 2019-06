Тенис "Уимбълдън" очаква потенциален полуфинал Надал - Федерер 28 юни 2019 | 13:47 - Обновена 0



Rafael Nadal has been drawn in the same half of the #Wimbledon draw as eight-time champion Roger Federer... and could play Nick Kyrgios in the second round.



Full draw details https://t.co/yCYe2JIbaU pic.twitter.com/xxlsT0zbwQ — BBC Sport (@BBCSport) 28 юни 2019 г. Федерер стартира срещу южноафриканеца Лойд Харис, а във втория кръг го очаква по-добрия измежду британеца Джей Кларк и американския квалификант Ноа Рубин. В четвъртината му са още Кей Нишикори, Джон Иснър, Матео Беретини и Борна Чорич.



Надал пък ще има за съперник на старта Юичи Сугита, а във втория кръг може да играе с Ник Кирьос. Именно австралиецът спря испанеца на осминафиналите през 2014 г. Сред потенциалните му опоненти за четвъртфиналите пък е австриецът Доминик Тийм, когото победи на финала на “Ролан Гарос”.

Roger Federer and Rafa Nadal are in the same side of the #Wimbledon draw and could meet in the semi-finals...#bbctennis pic.twitter.com/RU369zUC9F — BBC Tennis (@bbctennis) 28 юни 2019 г. Миналогодишният шампион и водач в основната схема Новак Джокович ще започне защитата на титлата си срещу 57-ия в света Филип Колшрайбер. Във втори кръг сърбинът може да срещне Малек Джазири или Денис Кудла, докато в трети го очаква евентуален сблъсък с Душан Лайович. Гаел Монфис е негов вероятен съперник за осминафиналите, а за място на полуфиналите Ноле може да спори със Стефанос Циципас. Следващото му препятствие пък може да бъде Александър Зверев или Кевин Андерсън, които са другите най-високо поставени тенисисти в неговата половина.



В женската схема може да се получат следните четвъртфинали: номер 1 Ашли Барти срещу номер 5 и шампионка от миналата година Анжелик Кербер, номер 3 в схемата Каролина Плишкова срещу номер 8 Елина Свитолина, номер 2 Наоми Осака срещу номер 7 Симона Халеп и номер 4 Кики Бертенс срещу шестата поставена двукратна шампионка на "Уимбълдън" Петра Квитова.



