Севиля слага на масата 30 милиона за крило на Аякс

Севиля проявява силен интерес към атакуващия халф на Аякс Хаким Зиеш, съобщава холандския “Телеграф”. Андалусийският клуб има готовност да плати 30 милиона евро за играча, който през миналата година завоюва титлата в Ередивизие и достигна до полуфинал в Шампионската лига с Аякс.

