Барса може да предложи Юмтити като част от оферта за Линдельоф

Самюел Юмтити е поредната трансферна цел на Манчестър Юнайтед за заздравяване на центъра на защитата, съобщава "Мундо Депортиво". По информация на каталунската медия, 25-годишният френски защитник може да бъде предложен като част от пакетна оферта за Виктор Линдельоф от Юнайтед към Барселона.

Man Utd are weighing up a move for Barcelona centre-back Samuel Umtiti.



( Mundo Deportivo) pic.twitter.com/fW1gJPoc6A