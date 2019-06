Няма кандидати за Йозил

Арсенал “удря на камък” в опитите си да се раздели с Месут Йозил, твърдят английските вестници от тази сутрин. Турският национал е един от играчите, с които най-силно иска да се раздели Унай Емери, след като плеймейкърът разочарова с изявите си през миналия сезон, а високата му заплата тежи на бюджета на “артилеристите”.



Отделно от това наставникът е получил едва 45 милиона за нови попълнения от ръководството и трябва да набави повече средства за трансферните си цели чрез продажба на някои от сегащните играчи. Именно високото седмично възнаграждение обаче спира евентуалните кандидати за подписа на Йозил.

