Моторни спортове Куартараро най-бърз в първата тренировка на "Асен", тежко падане за Лоренсо 28 юни 2019 | 12:16 - Обновена 0



Another dramatic incident as @lorenzo99 goes down!



The @HRC_MotoGP rider walks away, but that looks like the end of his session! #DutchGP pic.twitter.com/RZ1PKTvk0h — MotoGP™ (@MotoGP) June 28, 2019 Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро оглави първата тренировка от MotoGP уикенда в Холандия, докато Хорхе Лоренсо претърпя тежък инцидент пет минути преди края на 45-минутната тренировка. Пилотът на Honda падна на седмия завой, но успя да се изправи след падането си, седна встрани от пистата и изчака линейката, която го отведе в медицинския център на трасето. Инцидентите не бяха чужди за пилотите в тренировката, като Данило Петручи с Ducati също падна, след като моторът му го хвърли във въздуха на 14-ия завой в началото на сесията. Пилотът на Aprilia Алейш Еспергаро бе поредният с падане, като испанецът се завръща за първи път на пистата след падането си в Барселона, където получи лека контузия на коляното. That's a FAST highside for @Petrux9!



The Ducati rider is back up on his feet after this fall at turn 14! #DutchGP pic.twitter.com/dyUC5ug9KQ — MotoGP™ (@MotoGP) June 28, 2019 After going sixth quickest, @AleixEspargaro loses the front at turn 5!



Despite his injured knee, the Aprilia rider still walks away. He's made of tough stuff! #DutchGP pic.twitter.com/UE9sB3vUWo — MotoGP™ (@MotoGP) June 28, 2019 Зад Куартараро отлична скорост демонстрираха и заводският пилот на Yamaha Маверик Винялес, който остана втори, а Данило Петручи завърши тренировката трети. Алекс Ринс със Suzuki остана четвърти, следван от сателитния пилот на Honda Такааки Накагами, който също претърпя падане. Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес остана шести, на шест десети от Куартараро. Топ 10 допълниха Кал Кръчлоу със сателитна Honda, Карел Ейбрахам със сателитен Ducati, Пол Еспергаро с КТМ и Джак Милър с още един сателитен Ducati. Валентино Роси завърши тренировката на 12-а позиция, следван от основния противник на Маркес за титлата в шампионата в последните години – Андреа Довициозо. Лоренсо остана 18-и, въпреки че в тренировката изпробва нови аеро компонент и карбоново шаси.

