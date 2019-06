Бейзбол Шампионът Бостън без нито един титуляр в Мача на звездите 28 юни 2019 | 09:07 - Обновена 0



Най-много свои представители в титулярните състави ще има Хюстън Астрос – трима. Единственият друг отбор от Американската лига с повече от един избраник на отделните позиции е Ню Йорк Янкис с двама. В Националната лига има само два тима с по двама титуляри – Чикаго Къбс и Атланта Брейвс.



Най-голяма подкрепа сред всички играчи от Висшата лига получи суперзвездният аутфилер на Лос Анджелис Ейнджълс Майк Траут с 993 857 гласа във втория тур. Вотът тази година за първи път беше проведен по нов регламент в два етапа – първите трима на всяка позиция от общото гласуване се класираха за балотаж.



The 2019 @MLB All-Star Game starters have been announced pic.twitter.com/PYS8wLehqN — Sportsnet (@Sportsnet) June 28, 2019



ИЗБОРЪТ НА ФЕНОВЕТЕ ЗА МАЧА НА ЗВЕЗДИТЕ В МЛБ 2019



Американска лига



C Гари Санчес Ню Йорк Янкис

1B Карлос Сантана Кливланд Индиънс

2B Ди Джей Лемейхю Ню Йорк Янкис

SS Хорхе Поланко Минесота Туинс

3B Алекс Брегман Хюстън Астрос

OF Майк Траут Лос Анджелис Ейнджълс

OF Джордж Спрингър Хюстън Астрос

OF Майкъл Брантли Хюстън Астрос

DH Хънтър Пенс Тексас Рейнджърс



Национална лига



C Уилсън Контрерас Чикаго Къбс

1B Фреди Фрийман Атланта Брейвс

2B Кетел Марте Аризона Дайъмъндбекс

SS Хавиер Баес Чикаго Къбс

3B Нолан Аренадо Колорадо Рокис

OF Крисчън Йелич Милуоки Бруърс

OF Коуди Белинджър Лос Анджелис Доджърс

OF Роналд Акуня-мл. Атланта Брейвс





ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 130

