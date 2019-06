България излиза само за победа срещу САЩ в Лигата на нациите в Пловдив

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес от 20,40 часа в пловдивската зала “Колодрума” срещу САЩ само за победа в турнира на Лигата на нациите.

Възпитаниците на Силвано Пранди ще се опитат да се сработят максимално добре в трите двубоя в Пловдив срещу САЩ, Иран и Сърбия, преди решаващата олимпийска квалификация във Варна (9 11 август). В нея националите ще се борят за олимпийска квота срещу олимпийските шампиони от Бразилия, Пуерто Рико и Египет.

Селекционерът на България Силвано Пранди остави извън групата за двубоите в Пловдив близнаците Георги и Валентин Братоеви, но те със сигурност влизат в плановете му за олимпийската квалификация във Варна.

There are some brand new names on this weekend's U.S. Men's roster for #VNL. It will be exciting to see who takes the floor against host Bulgaria , Serbia and Iran !



Get the roster and the details | https://t.co/O13Q88SLDk pic.twitter.com/JE2t6uTN3b