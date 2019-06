Цветан Соколов поздрави феновете на Зенит на английски… (видео)

View this post on Instagram

А вот и первый трансфер этого лета! И сразу какой Диагональный сборной Болгарии Цветан Соколов стал игроком «Зенит-Казань» Welcome, Tsvetan #ЗарядисьВолейболом

