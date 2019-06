Григор ще играе на демо турнира в петък следобед

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще изиграе двубоя си на демонстративния турнир на трева The Boodles срещу Филип Краинович в петък около 16:30 часа наше време. Организаторите все още не са обявили пълната програма за деня на кортовете в “Стоук парк” в Бъкингамшир, което е на около 40 км от Лондон.

Andre Agassi is back in the Grigor Dimitrov camp for #Wimbledon. Dimi practiced today with Tomas Berdych on Court 15.



Championship courts started to be used today in (scheduled) bits pic.twitter.com/zb1oTaB9Az