Моторни спортове Мик Шумахер призна, че втори сезон във Ф2 е напълно възможен 27 юни 2019 | 16:54 - Обновена 0



копирано





"Винаги в кариерата ти ще има нещо, което те дърпа назад, но аз съм концентриран", заяви Шумахер-младши пред немското издание Socrates. "Старая се да избягвам негативната страна и да извличам позитивното от ситуацията. Не е лесно, но по този начин успявам да се уча на нови неща. Така не повтарям грешките си". VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 1/30)



Gelael hits the kerb and is sent flying into team mate Schumacher #FrenchGP #F2 pic.twitter.com/8injJ8NHpS — Formula 2 (@FIA_F2) June 22, 2019 Reason #289 why Sean Gelael has no business being in Formula 2. He absolutely wrecked teammate Mick Schumacher.#F2 #FrenchGP pic.twitter.com/7yMF61DatY — Vincent Bruins (@VincentJBruins) June 22, 2019 Пилотът на Према във Формула 2 Мик Шумахер смята за напълно възможно участието си за втора година във Формула 2 и е подготвен това да се случи. Синът на легендарния Ф1 шампион Михаел Шумахер дебютира в сериите през 2019-а като шампион във Формула 3, но адаптацията му върви по-бавно от очакваното. Мик заема едва 15-а позиция в генералното класиране, като в шест състезания не успя да запише точки."Винаги в кариерата ти ще има нещо, което те дърпа назад, но аз съм концентриран", заяви Шумахер-младши пред немското издание Socrates. "Старая се да избягвам негативната страна и да извличам позитивното от ситуацията. Не е лесно, но по този начин успявам да се уча на нови неща. Така не повтарям грешките си". Мик потвърди още веднъж, че крайната му цел е Формула 1, но не бърза да премине в шампионата. Ако има нужда от още подготовка, 20-годишният пилот ще бъде зареден с търпение.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 519 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1