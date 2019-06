Тенис Защо “Уимбълдън” е най-специалният турнир за Новак Джокович 27 юни 2019 | 14:30 0



“Уимбълдън” определено е най-специалният турнир за мен. Винаги съм мечтал да го спечеля. Мисля, че когато бях на шест или седем години си правех импровизирани трофеи на “Уимбълдън” и си представях себе си като шампион. Заставах пред огледалото, вдигах купата и си представях, че един ден ще стъпя на централния корт”, призна Джокович в свое интервю.

Както е известно, Новак спечели първия си мач на трева тази година, след като надигра с 6:4, 6:2 Кристиан Гарин на демонстративния турнир The Boodles. Последва обаче поражение на сърбина от канадския талант Денис Шаповалов с 6:7 (3), 4:6.



