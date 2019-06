Европейски футбол Маурицио Сари: Пуша по 60 цигари на ден 27 юни 2019 | 12:51 - Обновена 0



Новият треньор на Ювентус Маурицио Сари призна, че пуши прекалено много. “По 60 цигари на ден”, разкри наставникът.Специалистът е на почивка в Асколи Пичено, където даде интервю за местна медия. Той говори за това колко обича района и как обмисля да купи къща там, въпреки че се колебае заради нова забрана, която не позволява да се пуши на плажа."Пуша по 60 цигари на ден, което вероятно е прекалено много, сподели Сари. - Не изпитвам такава нужда да пуша по време на мачовете, но веднага след това е наложително."Треньорът с години наред си пушеше на тъчлинията по време на мачовете, докато ръководеше Емполи Наполи . След налагането на забрана на тази практика Наполи изгради специална зона на стадиона, където Маурицио можеше да пуши.Миналия сезон специалистът имаше трудни моменти, тъй като ограниченията в Англия са по-големи и той трудно можеше да засища никотиновия си глад. В периода, в който беше мениджър на Челси , той често бе забелязван да дъвче фасове по време на мачовете.

