В НБА обмислят намаляване броя на мачовете през сезона

Националната баскетболна асоциация обмисля преструктуриране на календара с намаляване на броя на срещите от сезон 2021/2022, в който отбелязва 75-ата от създаването си, съобщава ESPN. За целта от лигата вече са създали комисия, в която са включени десетина от водещите ръководители на клубове в баскетболните и в бизнес операциите, които ще обсъдят въпроса на конференция на 17 юни. An NBA committee has started discussing bold initiatives like a shorter regular-season schedule to accommodate an in-season tournament. (via @kevinarnovitz) https://t.co/c0O3ASpvGy — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 26, 2019 Един от плановете е редовният сезон да бъде съкратен от 82 мача на 58, като всеки отбор да домакинства по веднъж на останалите 29 тима. По-вероятно е, обаче, ако се стигне въобще до решение за промяна в календара, намаляването на броя на срещите да бъде значително по-малко. ESPN съобщава още, че от ръководствата на клубовете не одобряват драстична промяна, тъй като по-малкото мачове от редовния сезон ще означават и редуциране на приходите за отборите. 0



