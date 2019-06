Ливърпул с първо ново попълнение

Ливърпул официално се похвали с първото си ново попълнение през това лято. Това е 17-годишният талант на Цволе Сеп ван ден Берг. Централният защитник, който през последния сезон записа 15 мача в Ередивизи, бе желан от ПСВ Айндховен Според "Би Би Си" мърсисайдци ще платят първоначално 1.1 милиона паунда за младежкия национал на Холандия, като сумата може да нарасне до 4.4 милиона с бонусите.Ван ден Берг ще се присъедини към Ливърпул на 1 юли. От " Анфийлд " обявиха, че той е подписал дългосрочен договор с клуба.

"Чувството е невероятно. За мен това е най-големият клуб в света. Идването ми тук е сбъдната мечта. Много съм развълнуван. Разбира се, Юрген Клоп е страхотен човек и е една от причините да дойда тук. Мисля, че това е най-доброто място за мен. Надявам се да изиграя много мачове за Ливърпул", заяви Ван ден Берг.

"I’ve seen what kind of players from the Academy grew into the first team here. It is unbelievable, especially when this kind of big club does that." pic.twitter.com/Uep7fwEtTM