Нефтохимик срещу Зенит в Купата на CEV

Определился соперник «Зенита» в первом матче Кубка ЕКВ«Нефтохимик» - действующий чемпион Болгарии! 1/16 Кубка ЕКВ Расписание матчей сообщим позднее #НефтохимикЗенит #КубокЕКВ #вкзенитспб #рожденныечемпионами // Today Zenit opponent in the first CEV Cup match has been announcedNeftohimic 2010 Burgas @neftochimic.volley - current Champion of Bulgaria! 16th Finals CEV Cup @cevolleyball Schedule yet to be defined #NeftohimicZenit #CEVCupM #vczenitspb #bornchampions

