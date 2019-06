Тенис Вожняцки пропусна мачбол и бе детронирана от Сабаленка в Ийстбърн 27 юни 2019 | 10:45 0



Поставената под номер 11 Возняцки загуби от осмата в схемата Арина Сабаленка (Беларус) с 6:2, 4:6, 6:7(5) след почти два часа и половина игра в повторение на миналогодишния финал.

.@SabalenkaA advances to the #NatureValleyInternational quarterfinals!



Defeats defending champion Caroline Wozniacki 2-6, 6-4, 7-6(5). pic.twitter.com/vx9yFiyvnY — WTA (@WTA) 26 юни 2019 г. Сабаленка игра агресивно и пласира 40 печеливши удара срещу 21 на съперничката, за да вземе реванш за поражението си от датчанката в мача за трофея през 2018 година.



Вожняцки започна силно със серия от пет поредни гейма и взе лесно първия сет. Във втората част тенисистката от Беларус дръпна с 5:2 и изравни. В решителния трети сет датчанката поведе с 5:2, а при 5:3 тя сервираше за победата, но пропусна мачбол и Сабаленка изравни. В последвалия тайбрек беларускинята дръпна с 5:2 точки и това се оказа решаващо.

“Something unbelievable happened today!”@SabalenkaA discusses her incredible comeback victory over Caroline Wozniacki. pic.twitter.com/gbRl4Kqezt — WTA (@WTA) 26 юни 2019 г. На четвъртфиналите Сабаленка ще срещне поставената под номер 3 Кики Бертенс (Холандия), срещу която няма победа в три мача досега.



